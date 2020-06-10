國泰（0390）宣布重組方案，今早曾大升18%，但目前升幅已減至2.1%。大行認為，重組計劃將帶來43%的潛在稀釋效應。

大和認為，雖然國泰今次獲390億元資本重組，可以解除對流動性的憂慮，不過，計劃將帶來43%的潛在稀釋效應，公司股價將承壓，評級由「持有」下調至「賣出」，目標價降至6.5元。大和對港府介入持中性態度，認為國泰的日常營運大機會能保持相對獨立，應不會受到政治干預。

投行富瑞亦指，重組方案將會大幅溝淡每股盈利44%，將目標價從9.9元，下調至8.3元，在國際旅客流量恢復前，維持「持有」評級。

瑞信指，方案有助解決流動性問題，及幫助其進行去槓桿，但因復蘇前景仍然較弱，影響收入，估計國泰今年虧損133.59億元，下調2021年盈利預測18%至32.63億元，目標價由8.2元降至7.1元，評級由「中性」降至「跑輸大市」。

摩通認為，方案有助舒緩財務壓力，以及更好地抵禦逆境，但短期的營運前景仍然維持不明朗。而融資後槓桿比率將由1.3倍降至0.54倍。予「減持」評級，目標價6.8元。

對於太古（0019）而言，花旗支持計劃當中的發認股權證、低息過橋貸款、太古在配股後仍將持有45%，以及政府只會派觀察員入董事局的做法。認為國泰得到政府支持，維持太古「買入」評級，目標價由77元降至70元。

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