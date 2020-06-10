美國國務卿蓬佩奧發表聲明，反對中共威脅美國盟友，又批評中共向匯控（0005）施壓，利用匯控在中國的業務作為對英國的「政治籌碼」(political leverage)。

蓬佩奧指，中共對匯控的粗暴對待，應視為警示。他舉例子說，匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝上周參加連署支持港區國安法，以支持北京破壞香港的自治權，以及破壞聯合國簽署條約所作出的承諾。他認為，這份忠誠表現似令匯控賺取北京少許的尊重，這可以繼續利用匯豐銀行在中國業務作為對倫敦的「政治籌碼」。

蓬佩奧說，北京又威脅英國除非允許華為在英國當地建立5G網絡，否則會懲罰匯控及違反在英國建造核電站的承諾。他表示，中共的侵略性行為(aggressive behavior)，證明為何其他國家不應在經濟上過度依賴中國，而是應保護其關鍵基礎設施。

蓬佩奧指出，澳洲、丹麥及其他自由國家最近受中共利益的壓力，屈服於中國的政治意願。他重申，美國會為英國提供華為以外其他5G網絡的解決方案和幫助，又稱自由國家宜經營真正的友誼，共同繁榮，而非向政治和企業「叩頭」。

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