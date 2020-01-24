恒指高開121點 國泰大升18%創近12年最大升幅 太古升2.5%
文章日期：2020年6月10日 09:28
美期回升，恒指今早高開121點或0.49%，報25179點，成交金額41億元；國指今早高開66點或0.66%，報10187點。
申洲國際（2313）升2.74%，報105元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌4.01%，報31.1元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升0.74%，報437元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；匯控（0005）跌0.87%，報40元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點。
國泰（0293）、國航（0753）、太古（0019）（0087）復牌。國泰開市報10.46元，升18.73%，是2月24日10.56元後最高，升幅則是2008年10月28日後最大升幅，
永達汽車（3669）先舊後新以每股8.29元，較前收市價折讓7.48%，發售1.2億股，集資淨額9.83億元。開市報8.55元，跌4.57%。
神州租車（0699）公布，陸正耀辭任主席，並觸發1.6億美元貸款立即到期。開市報2.16元，升2.8%。
太保（2601）公布，壽險首5個月保費增0.04%，按年回復增長。開市報23.55元，跌0.6%。
舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨按月跌12%，模組按月升9%。舜宇升1.14%，報115.6元。
長汽（2333）5月總銷量升近31%，首五個月跌27%。長城汽車開市報5.6元，升2.19%。
龍湖（0960）首5個月合同銷售額跌2.2%。開市報36.3元，無升跌。
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