美股上升之勢受阻，因市場憂慮近期風險資產升勢過急，以標普500指數為例近300隻成分股的價格已升穿市場目標價，遠高於3月下旬只有2隻的情況。另一方面，聯儲局將公布利率決定，市場預期料保持鴿派基調，或會談到數種貸款計劃，但不會進一步加碼寬鬆。道指低開125點成全日高位，其後跌最多421點或1.53%。納指創新高首次升穿1萬，最多漲77點或0.78%，高見10002點。

道瓊斯工業平均指數收跌300點，跌幅1.09%，報27272點。標普500指數收跌25點，跌幅0.78%，報3207點。納斯達克綜合指數收漲29點，或0.3%，報9953點。

蘋果升3.16%，報343.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻72點，而波音跌5.97%，報216.74元，拖低道指94點。

科技股方面，蘋果收市報343.99元，升3.15%，谷歌母公司Alphabet收市報1452.08元，升0.27%，亞馬遜收市報2600.86元，升3.04%，Facebook收市報238.67元，升3.14%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.23%，報369點。德國DAX指數收跌1.58%，報12617點；法國CAC 40指數跌1.56%，報5095點；英國富時100指數收跌2.12%，報6335點。

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