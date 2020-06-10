恒指昨升280點，收報25,057點，成交金額1242億元。恒指突破25,000點，午後更一度升破25,200點。當市場都認為已確認突破，美股期貨突然直線下跌，結果港股亦大幅回吐，最終僅險守25,000點關口，破位與否仍有待確認。市場炒風非常熾熱，市場流動性和投資者情緒都非常高漲，控制注碼參與無妨。選擇上，一些基本因素將會改善，股價反彈而幅度又不是太過分的會是好選擇，可考慮即將出業績的周大福（1929）。

環球股市愈升愈有，開始進入雞犬皆升的階段。不單止落後股，資金更瘋狂炒作細價股，單日暴漲幾十巴仙、飈升逾倍的股份相當多。港股亦出現這個情况，5月份全國汽車銷售回復正增長，早已反彈的汽車股表現不慍不火，主要是吉利（0175）升3.84%較佳，華晨（1114）及北汽（1958）更下跌，但超落後的汽車代理股暴漲，正通（1728）及寶信（1293）分別抽升32.3%及28.7%，成為表現最佳恒生綜合指數成分股。

汽車代理股追落後暴漲

其他板塊也有類似現象，內房股早前急升後，近日炒作的全是落後股，先是日前連合生創展（0754）也大升，昨日則到綠城中國（3900）、融創（1918）、中國海外（0688）等領升。

與此同時，一些已炒作一段時間的股份又急回，如教育股、消費股、體育用品股等昨日都顯著下跌，安踏（2020）、滔搏（6110）、海底撈（6862）跌幅介乎3%至5%，連日大漲的國美（0493）也逆市瀉2.8%。炒作對象和板塊規模愈來愈細、愈來愈個別，有點牛市三期的感覺。一方面是高質素龍頭動力減弱，科技股本周明顯全線轉弱，由ATM、到軟件、SaaS等都跑輸大市，轉由落後股領升大市，昨日貢獻大市最多升幅的是中移動（0941）、友邦（1299）和港資股，同時細價股、落後股牛氣冲天。

從市場的表現來看，流動性很充裕，投資者也很進取，不要跟市場對着幹而做淡，但在這種設局下，持倉也不應太進取。若大市繼續亢奮，算是有份參與，若終於回吐則有現金在低位買貨。

金飾股基本因素改善

市面仍有很多冷門落後股可炒，但最好還是選一些基本因素改善中，股價亦出現初步升勢、證明獲投資者留意的為佳，金飾股是其中之一。即將公布全年業績的周大福，受到香港社運衝擊，到今年新冠肺炎疫情大爆發，連澳門和中國內地都受影響，今年首季同店銷售跌幅達50%至70%，3月底止年度業績肯定欠佳，但這已在市場預計之中。

展望今後，周大福收入應可隨疫情結束而逐漸回復正常，始終婚嫁需求還是存在，婚期受疫情影響或延遲，說不定未來6個月會有報復式回升。商舖租金則明顯進入下行周期，本港不少街舖減租動輒達50%以上，以集團每年港澳租金支出超過10億元，內地更達18億元，若租金大幅下調，對盈利幫助會很大。

[張兆聰 還看今朝]