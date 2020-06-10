港股向上遇到沽壓，但維持小回探頂趨勢；落後或小型股繼續成為焦點，但切勿亂石投林，特別大型新股排隊上市，不少公司趁機配股，追落後要嚴守止蝕。

恒指昨高開129點後反覆向上，午後升幅擴大至476點、高見25,253點回順，收報25,057點，升280點或1.12%；國指升1.11%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.47%、1.14%，小型股跟得上升勢。大市成交1243億元，與60天平均相若。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率76比24（升多跌少），升逾3%佔上升股份兩成半多；陽燭對陰燭為67比33，大市普遍上升，買盤動力較強及積極。大市連續8日升多跌少，對上一次已經是2018年初；若以8日有7日升多跌少計，對上出現為2019年9月及2019年1月，兩指恒指都處於回升向上階段。

汽車相關升3.6%表現最強

個別行業表現突出，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過九成上升，只有紡織及服飾、科技器材偏軟僅跌0.3%。上升行業中，有三成半的升幅超過2%，汽車及相關升3.58%表現最強，但上升股份只有六成多；醫藥保健升約3%，本地零售服務、燃氣供應、房託基金、地產及相關升逾2%，各有八成股份上升，升勢全面。

汽車以4S經銷及部件股的上升動力最強，部件的敏實（0425）、耐世特（1316）愈升愈有，已重返2月低位之上。4S股正通（1728）於52周低位附近大彈三成，永達（3669）再升逾3%，惟領漲的中升（0881），自上周創新高後調整持續。中升、永達一回一漲，今年來雙雙累升兩成半，永達不再落後。此外，永達一方面考慮派特別股總額約4.9億元人民幣，一方面擬折讓最多約8%配股集資約10億元，集資派息或引起投資者反感；目前公司大股東持股約三成多。事實上，近期不少股份趁高位配股集資，綠城服務（2869）、永升生活（1995）、民生教育（1569）、佳兆業美好（2168）配股後股價受壓。少數如4S股美東（1268）、內房股旭輝（0884）配股後，股價相當硬淨。走勢上，永達回調宜守20天線約8元。

資金追落後 進取可留意石四藥

醫藥股普遍向上，但強勢或大型股如翰森製藥（3692）、中生製藥（1177）偏軟，相反中小型股聯邦製藥（3933）或落後股東陽光藥（1558）卻大升一成，資金追落後。進取可以留意石四藥（2005），該股蓄勢挑戰下降軌約5.4元，一旦突破將挑戰6元關口。稍為保守則可留意藍籌股石藥（1093），近月主要在15元至17元上落，可於16元以下吸納。

[劉思明 數據尋寶]