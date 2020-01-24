國際航空運輸協會International Air Transport Association（IATA）執行長Alexandre de Juniac表示，本年度全球航空業的虧損是有史以來最大。該會指，在本年度已虧損逾840億美元，並預計2021年仍將虧損160億美元。協會又指，就算2008年的全球金融危機加上2009年的石油價格飆升，航空業亦只虧損失310億美元，稱該兩次事件與新冠肺炎疫情所帶來的影響，不可相提並論。

IATA表示，進入2020年初時，全球航空業的債務水平本來並不高，只有4,300億美元，約為航空業年收入的一半，屬較理想狀態。但政府的措施雖然避免航空業破產，但行業的債務亦因此增加了1,200億美元至5,500億美元，約為2021年預期收入的92%。

據IATA預計，2020年全球客運量將按年大瀉近五成至22.5億人次，回到2006年的水平，而運力則大跌四成，預計來自旅客的收入按年下跌6成至2410億美元。該行稱，儘管本年的總支出為5,170億美元，按年下跌近35%，但收入削近一半。就航空燃油價格，該會預計，2020年平均油價為每桶36.8美元，按年減少52%。

該會表示，2020年的總貨運將減少1,030萬噸至5,100萬噸，但運費能有3成的升幅，將升至1,108億美元，接近新高，貨運佔航空業收入的比例，由去年的12%升至26％。