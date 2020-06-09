小時候以為國泰航空的英文名稱是「Cathy Pacific」，用個女孩子的名字，再看清楚時才知道是「Cathay」，沒有Google和維基百科的年代，只能靠查書，原來Cathay是「契丹」的意思。在回歸前，歷史課就已經被定位為「培養愛國心」的課程，所以很牽強地，把契丹、蒙古、女真等外族，一時又說是侵略中國的蠻夷，一時又說是中國「不可分割的一部分」。這種模糊不清的定位、不知道究竟屬於甚麼的疑惑，倒是與現時國泰航空的境況很相似。

1946年，當兩名前空軍飛行員Roy Farrell和Sydney de Kantzow創辦國泰航空時，選擇了Cathay這個古舊的名字，大概是對這個遠東的國度有錯誤的認識，就像近千年以來歐洲人對東亞的模糊認知一樣。

契丹有說是源於鮮卑，但和許多外族一樣，真正的起源可能永遠是個謎，因為它們最初並沒有文字。契丹人在唐代末年崛起，至唐滅亡時，耶律阿保機建立大契丹國，領土東至日本海、北至大興安嶺、南至中國北部。由公元916年至1125年，一直延續二百多年，被金國侵佔後，後繼的西遼再延續多約100年，直至被成吉思汗滅掉為止。而這300年，是歐洲人開始認知遠東的時代，因為十字軍開始東征了，他們有想過拉攏遠東的遊牧民族，從東方夾擊中東。因此西方人所接觸的「中國人」，其實就是契丹及往後取代契丹的蒙古。

在宋代時期，「契丹」是歐洲人重新認知遠東的代名詞，而「契丹」、亦即遼國，也令中原的漢人認知到，原來自己不是天下的中心，而是眾多國家的其中一個，宋代人開始有類似現代「國家」的觀念。所以在一千年前的契丹時期，對歐洲及東亞而言，都是一個「大時代」。

趁著國安法尚未正式在港立法，還可以說的是︰這些中原以北及以西的遊牧民族以致中亞國家，一直以來都被視為外族，「中華民族」的概念在清末才被梁啟超等人提出，因為大清帝國衰落已成定局，他們要與西方談判、定下國界，因此梁啟超提出「中華民族」的概念，慢慢就把原本不屬於中原的外族也納入「中華民族」，並繼承了原本不屬於中國人的滿洲人所創造的大清帝國領土。

說回國泰航空，Roy Farrell和Sydney de Kantzow當初選擇Cathay，除了因為契丹代表中世紀歐洲人對中國的認識，還令人聯想到及後的馬可孛羅（Marco Polo）─ 這個大話連篇的意大利探險家。據指他們想有一種探險的意味，還受到30至40年代一份美國一套漫畫《泰里與海盜》（Terry and the Pirates）所啟發，此漫畫的故事是圍繞一個名為「Air Cathay」的中國航空公司而寫的。

74年前，Roy Farrell和Sydney de Kantzow可能還未弄清楚中國是一個怎樣的國家，因為當時還沒有「新中國」，他們一心陶醉在幻想中的探險空間。在74年後的今天，國泰航空像是誤入死亡谷的探險家。契丹是不是等同於中國，這重要嗎？大家只需要知道，國泰航空遲早都是中資的。

文濤

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