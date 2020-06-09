四大會計師行之一的畢馬威及香港基金公會今日發布聯合報告，根據報告，與5年前相比，本港中大型基金在管理內資的規模上錄得顯著增長，顯示內資近年大舉湧港，並偏愛大型基金。根據報告，至今年本地資產管理規模超過40億美元（約為312億港元）的基金，有35%的資產管理均源自內地，而5年前此類基金中內資的佔比則幾乎為零。

此外資產介乎21億至40億美元（約為163.8億元至312億元）的基金，現時則有10%為管理內地資產，較5年前升3個百分點。此外，管理資產低於1億美元（約為7.8億元）的小型基金，管理內資比例則不升反降，由2015年的佔近五成，至現時的5%。

調查顯示，基金業對未來內資的流入亦十分看好，約32%受訪基金公司認為，未來5年來自內地的資產管理增長將超過三成。近半受訪者則認為，期內管理內資規模增長可介乎一成至三成之間。

基金公會主席李錦榮表示，公會會員普遍預期內資未來將持續流入香港，在港作長線投資。他解釋，內資來港可接觸多樣投資機會，包括在港上市的新經濟股份，並指早前有中概股高調在港作第二上市，也能吸引內資。

今早有報道指，因應「港區國安法」，有國外對沖基金考慮撤出本港業務。李錦榮認為，各基金對投資機會有自己的考慮，但本港去年零售基金凈流入錄得逾千億元，相信本地基金市場大眾化、具規模，有吸引國際投資者的基礎。國安法方面，他則表示，因香港具毗鄰內地優勢、資金流自由、金融服務行業監管完善，公會及會員均對香港地位有信心。