保監局主席鄭慕智撰文，力撐港區國安法，表示香港建立維護國家安全的法律制度及執行機制，有助重建一個安全和穩定的社會環境，不單成為孕育各行各業的搖籃，亦是持續吸引外來投資及專業人才的先決條件，金融市場的持份者及機構均深表支持。社會安定創商機保險業願景可期一直以來，能夠提供一個平穩安定的營商環境，肯定是香港成為國際金融中心的重要因素。

鄭慕智指出，國際形勢日趨複雜，資產價格大幅波動，投保人或關注個別保險公司的經營狀況及其保單會否受到影響，而該局一直採取以風險爲本、數據主導的策略、本著審慎負責的態度密切留意市場變化，確保所有保險公司的償付準備金水平符合法定要求。

他又指，粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議將帶來龐大新機遇。保監局正與內地部門積極溝通，爭取盡快就設立保險售後服務中心，以及開發跨境保險產品上取得突破，並落實引入專屬保險公司、發行保險相連證券等建議，從而確立香港作為「一帶一路」風險管理中心和亞太區保險樞紐的地位。保監局會與其他監管機構深化合作，維護香港金融系統的健康運作，同時促進業界的可持續發展、提升其環球競爭力。

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