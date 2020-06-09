內地影視股力天影視（9958）明起招股，定價每股2.56元至3.84元，全球發售7500萬股，最多集資2.88億元，公開發售佔一成，國際配售佔九成。每手1000股，入場費3878.7元。招股時間至下周一（6月15日）中午12時止，擬於6月22日掛牌。獨家保薦人為方正證券。

力天自2013年成立，過往共計曾投資製作7部電視劇及1部網劇，發行79部買斷電視劇。自製劇中，包括今年5月在騰訊視頻播出的《酋長的男人》，以及愛國類型劇集如《游擊英雄》、《老虎隊》。其中買斷劇過往毛利率持續上升，去年錄得37.1%；自製劇毛利率則較波動，去年為31.7%，按年跌38.4個百分點。

公司去年錄得收入3.91億元，按年升1.3%。毛利錄得1.41億元，按年升42%。溢利按年升14%至7703萬元。公司主要收益來源為電視劇播映許可，去年自製劇播映許可收益方面，錄得收入8898萬元人民幣（下同），按年升11.7倍，佔公司全年收入約23%；買斷劇播映許可收益錄得收入2.79億元，按年跌26%，佔公司全年收入約71%。

電視劇儲備方面，公司主席及執行董事袁力表示，力天上半年未有進行拍攝工作，將於今年下半年拍攝3套劇集，包括與「阿里系」合作的《請和孤單的我吃飯吧》。公司本次上市集資用途中，部分計劃用於在未來3年拍攝共計11部電視劇，其中4部為網劇。此外，公司亦計劃將籌資用於買斷75部電視劇。

記者：馬迪帆

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