保誠（2378）宣布，旗下健康應用程式Pulse的用戶，再經應用程式購入新型冠狀病毒居家測試套裝，該行會提供八折優惠，客戶可以788元接受有關測試。

該測試由服務供應商Prenetics提供，測試者可在家中接受「逆轉錄——聚合酶鏈反應」（RT-PCR）實驗室測試（黃金標準），此類測試方法獲世界衛生組織及執業醫生認可，分析準確度高達99.9%。

測試者在家採集傳染病深喉唾液樣本後，由專人安全地運送樣本到實驗室，檢測樣本即日送抵Prenetics旗下符合ISO-15189:2012標準的香港實驗室，市民可於24小時內獲取電子檢測報告。

如有任何陽性測試結果，Prenetics將根據政府申報程序，通知香港衛生防護中心進行跟進及入院程序，並安排獨立註冊的專業醫護人員為呈陽性反應的人士提供電話醫療諮詢，解釋測試報告內容，以便了解結果的風險及局限性，更會指導他們主動聯絡香港衛生防護中心，或等候有關部門安排入院，支援患者及早獲得適切的治療。

保誠表示，早前在4月中為醫護人員及其家人，推出7折優惠價購買測試套裝，計劃推出一個多月，首批購買者中已有約15%為醫護人員，他們已全部獲得保誠早前為醫護人員及其家人所提供的津貼，另外有七成購買者為僱主。

記者：歐陽偉昉

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