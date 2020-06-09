國泰（0293）為救亡，除了需要政府注資，高層亦要減薪，員工也要進行第二輪無薪假安排，至於會否進一步裁員．主席賀以禮於網上記者會直言現時不能承諾甚麼，因為自去年下半年以來，公司面對了前所未有的極端狀況。

賀以禮高度讚揚政府推出的保就業計劃，因為首輪申請會在6月14日截止，所以未來幾日國泰會決定是否申請，亦會對外公布決定結果。

對於政府投資國泰的回報率達到4厘至7.5厘，賀以禮指出，向政府發行的優先股，3年後年利率3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，其後每年為9厘，但政府無意長期持有，高回報只是誘因去令國泰盡早進行贖回，但國泰可以甚麼時候贖回，賀以禮稱目前難言航空業及公司會可時完全恢復。

賀以禮亦表示，目前管理層正評估一切情況，包括任何有利於公司中期及長期發展的可能性，以及市場前景、區域需求、公司架構等等是否需要作出改變，並會於第四季將評估結果向董事會作出報告，至於會否包括重組國泰港龍及香港快運，賀以禮表明「目前未有，這一刻亦不知道會不會」，但肯定第四季作出的評估會是全方位及任何模式都可能，他也表明，無論是高價還是廉航，國泰都會兩者兼顧，但現時說會側重那一邊是言之過早。

賀以禮直言，疫情之下國泰失去99%收入，且原因非公司能控制，政府注資是惟一的方案，如果說還有其他選擇，那就是倒閉。而政府雖然會委派兩位觀察員，但只是參與董事會討論，與其他董事一樣可獲得資訊，但沒有投票權，賀以禮認為這只是政府對投資的一種保障，能了解公司的運作，而公司管治並不會因此有改變。國泰行政總裁鄧健榮則透露，是國泰主動向政府提出協助要求。

記者：陳子凌

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