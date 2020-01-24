恒指升280點 曾升穿100天線 連升7日累升2095點
文章日期：2020年6月9日 16:22
恒指連升7日，收市升280點或1.13%，報25057點，7日累升2095.75點。成交金額1242億元，較上日減少3.9%；國指升112點或1.12%，報10121點。
在憧憬經濟復蘇之下，恒指今早隨外圍高開129點，最多曾升476點，高見25253點，是3月11日25493點後最高。高位曾升穿100天線(25144點)，收市重回其下。
主板沽空金額較上日減少61.71%，至64.24億元，佔大市成交金額5.17%。
42隻藍籌向上，7隻向下，1隻不變。九龍倉置業（1997）升5.74%，收報35.9元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌2.04%，收報43.15元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.7%，收報74.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；匯控（0005）跌1.59%，收報40.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。
國泰（0293）獲政府出手相救，股份續停牌。而同業在憧憬經濟復蘇之下亦向上，南航（1055）收報4.13元，升4.82%；東航（0670）收報3.18元，升2.91%。
蒙牛（2319）發盈警，但無礙股價升勢，今早最高一度觸及31.7元水平，漲8.56%，創近3年來最大升幅，收市升5.48%，收報30.8元。
澳門首5個月博彩稅收按年大減56%，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報17.28元，升1.05%；美高梅中國（2282）收報10.62元，升2.91%；澳博控股（0880）收報9.7元，升1.68%；永利澳門（1128）收報15.62元，升6.55%；銀河娛樂（0027）收報56.35元，升1.9%；金沙中國（1928）收報34.1元，升3.49%。
5月內地汽車銷售160.9萬輛，按年轉升1.8%，汽車股方面，吉利汽車（0175）收報12.42元，升3.85%；比亞迪股份（1211）收報52.25元，跌0.48%；華晨中國（1114）收報7.37元，跌0.94%；廣汽集團（2238）收報7元，無升跌；東風集團股份（0489）收報5.39元，升0.19%；
長城汽車（2333）收報5.48元，升2.24%；北京汽車（1958）收報3.54元，跌1.12%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.49元，跌0.67%。
李澤鉅李嘉誠再斥7000萬元增持長實（1113）。長實集團升2.25%，收報47.8元。
佳兆業美好（2168）先舊後新，折讓約9.9%配股，收報33.65元，跌6.9%。
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