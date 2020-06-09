澳門博彩（0880）主席何超鳳今日在股東會後接受記者訪問時表示，榮譽主席何鴻燊雖然已經過身，但是現有董事會的成員及團隊自2018年已經運作至今，情況令人滿意，因此她父親過身後，不會影響到公司。在過去半年全澳賭業受新冠肺炎疫情影響，澳博會否因此向政府要求進一步將賭牌延期，她說，要視乎澳門政府的方案及安排而定，澳博會配合。

集團副主席兼行政總裁蘇樹輝表示，集團在疫情影響下，生意只及平時一成，並謂上半年全行虧損，現時已是最壞情況，希望今年下半年旅遊業恢復，並看能否打通大灣區及粤澳雙邊通，但是全年仍不樂觀，相信到明年才有機會追回生意。何超鳳表示，整個集團有一半賭枱營運。上葡京已經完工，集團不停地申請開業相繼執照，會待疫情後政府進一步安排。

集團聯席主席梁安琪表示，上葡京正開始招聘中，會配合政府及畢業生市場，聯同勞工局，安排職位，同時公司亦會安排員工上流及横向安置。至於上葡京旁邊的葡京人，會否配合上葡京同步開業，她表示，因非屬澳博事情，因此不予評論。隨上葡京開業，何超鳳表示，其他衛星場與公司業務無抵觸，因此衛星埸的運作，會與過往一樣。

何超鳳指，對於長房何超雄入禀提交通知備忘錄，要求在處理父親財產時要發出通知，她謂今日為澳博股東大會，涉及家庭的事情，不便作回應。她強調，父親作為澳博創辦人，精神永遠長存，父親指揮所做的事，會繼續下去，他永遠在大家心中。在今午澳博的股東大會開始前，會內屏幕打上何鴻燊的遺象，何超鳳更提出默哀一分鐘，之後會議繼續，席上何超鳳及一眾董事，均身穿黑色及深色套裝。

記者：陳偉燊

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