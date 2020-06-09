政府出手救國泰（0293），斥資逾290億元投資並向國泰放貸。財政司司長陳茂波表示，若國泰倒閉，所持的航權或會「拱手讓人」；又稱國泰是本港最大的航空集團，市佔率高，有非常重要地位，對本港保持國際金融中心地位非常重要。

對於政府選擇注資國泰而非港航，陳茂波認為，當中主要涉及航權的問題，若國泰倒閉，所持的航權或會「拱手讓人」。他續指，國泰與港航的財困問題不可同日而語，因為港航早在新冠肺炎開始前已經出現財困，而國泰只是疫情下市場失效，導致財困。

問及如首輪注資方案未見效，政府會否有「Plan B」，陳茂波未有明確回絕，僅重申本港航空樞紐地位並非一日可建立起來，航空公司經營的入場門檻高，不是隨便一個人或一間公司有錢便可以投資，相信政府評估若入股國泰後可帶來回報。

他又說，根據調查航空業未來對本港生產總值的貢獻達4.9%，加上本港正興建第三條跑道，對區內的競爭力非常重要，而且可創造12.3萬個職位，因此政府決定投資國泰。

被問及國泰會否裁員，陳茂波未有回應，他也未有透露政府會持股時間。

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