摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰發表評論，指標準普爾500指數重返今年初位置，納斯達克指數再創歷史新高，反映央行的努力奏效。他認為，目前的風險胃納反彈是受到投資者的信念驅動，亦認同是次衰退最嚴重的時刻已經過去，然而全球經濟活動遠未達到新冠疫情大流行前的水平，認為投資者仍需注意日後的潛在風險，包括疫情、中美關係及失業率。

他表示，認同股票投資者應該關注長遠的收益前景，而非僅僅集中在未來12個月的表現，不過強調應注意風險，當中包括疫情目前尚未完全受控。他解釋，現時仍有部分國家地區尚未消除第二波感染的威脅，尤其是巴西、印度及俄羅斯等地的新增感染率仍在上升，認為全面復甦之路甚為漫長，疫情需要得到醫療解決方案，包括廣泛的疫苗或有效而準確的病毒測試；其次金融市場對中美貿易緊張局勢升級的情况仍然保持警惕，以及失業率上升與破產帶來的第二輪衝擊，亦可能會抑制復甦步伐，從而影響市場情緒。

他認為，風險資產正處於強勁勢頭的情況可能將持續數周，但如果投資者繼續以快速復甦的價格進行定價，相信修正的風險將會增加，尤其是對於那些容易受到另一波感染，或中美緊張關係升級的行業，該行將繼續主張在股票和固定收益之間進行平衡分配。

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