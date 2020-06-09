政府今日宣布斥資逾290億元投資並向國泰（0293）放貸，財政司司長陳茂波表示，今次行動主要是保護香港國際航空樞紐的位置，香港航空之前財務狀況已曾出問題，而且規模及航線覆蓋都不能與國泰相比，似乎反映政府無意進一步「打救」港航。

對於被問及此舉會否對國泰同業港航構成不公平，陳茂波未有直接回應，但強調今次行動只為保護香港的航空樞紐地位，無意長線持有國泰的優先股，而選擇注資國泰是因為其對香港航空業的重要性，而且政府正投而即使不提港航之前財務狀況不出問題，規模及覆蓋亦不能與國泰相比。言下之意似是無意注資港航。

被問到是次透過《土地基金》撥出資源投資國泰的原因時，陳茂波回應指，觀乎早前政府向海洋公園撥款時須立法會審批較需時，加上國泰是上市公司，若審批期間或會透露有很多敏感資料，這有機會導𦤶股價波動，而是次《土地基金》授權予政府，因此相信該方法可保障公帑運用得宜，又補充稱會將有關文件交予立法會。

他又重申，是次投入資金予國泰，別無他想，也無政治考慮，指國泰在疫情受大影響，在這艱難階段，政府應出手渡過難關。

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