今次國泰（0293）重組，除涉及供股及政府貸款外，更特別及向政府發行認股權證，除非獲行使，否則目前的股權結構將會無持不變；而行使後，港府將成為第四大股東。

在計及供股及行使認股權證後，港府在國泰的持股6.08%或4.17億股﹔太古（0019）的持股將由原來45%降至42.26%，國航（0753）的持股將由29.99%降至28.17%，卡塔爾航空的持股將由9.99%降至9.38%，其他股東的持股則由15.02%降至14.11%。

優先股及認股權證發行方面，政府旗下的Aviation 2020 Limited將認購195億元的優先股；認購權證方面，有權以行使價4.68元認購4.16億股，總行使價約19.5億元。兩者總數共214.5億元，加上貸款78億元，政府出資最多涉292.5億元。

優先股條款方面，其中有一條限制，是只要Aviation 2020 Limited 仍為任何優先股的持有人，國泰不得發行、訂立或擔保任何次級票據或其他次級義務，其優先順序排在或已表明排在優先股以上或與優先股同等地位。

每股面值100元的優先股，股息率將會分三次遞增，由發行日起計首三年，年利率為3%，第四年的年利率將增至5%，第五年則升至7%，第五年之後為9%。每半年付息一次。除非國泰有足夠的可派發款項來支付股息，否則無法支付優先股股息，任何未支付的優先股股息將累計並構成「股息欠款」。

優先股在清盤的情況下，優先股股東的權利和索償應優先於初級債務的持有者，優先股股東間各個方面彼此平等，且與任何平級債務的持有者均享有同等地位，但應低於付給高級優先債務的權利。

認股權證方面，期限為5年，由優先股及認股權證發行日起計，政府可於期間任何時間行使，行使價4.68元。

國泰亦承諾，只要Aviation 2020繼續持有優先股，或在過渡貸款中的任何金額尚未償還前，Aviation 2020 Limited均有權任命兩名觀察員參與董事局會議並有權對接管理層及瞭解信息。

太古亦已向 Aviation 2020 Limited 承諾期間，將繼續成為國泰的控股股東。

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