國泰（0293）行政總裁鄧健榮向員工發信，透露客運收入「插水」至去年水平的僅約1%下，國泰自2020年2月以來每月虧損現金25至30億元。他又形容，國泰較全球同業更脆弱，更易受到業務崩潰影響，因為國泰並無國內航線，全依賴國際航線，受到各國旅遊限制影響，並且不預期在短時間內能回復正常的國際航班安排。

鄧健榮又提到，國泰擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。他又感激員工在首輪自願性無薪假計劃時的支持，並對要實行第二輪員工自願性無薪假計劃感到抱歉，又希望今輪可以獲得更大程度的支持，詳情稍後公布。

國泰則在新聞稿內提到，已採取了多項措施，包括將客運運力削減97%、高級管理層減薪、延遲新飛機訂單、將舊飛機提前退役、以及實施一項自願性特別休假計劃，該計劃獲80%員工參與。

在今年5月中，國泰曾披露截至4月為止，國泰航空及國泰港龍已錄得未經審核的虧損45億元，並指公司財政前景至少在未來數月仍非常暗淡。

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