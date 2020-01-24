憧憬經濟重啟，股市亦從疫情中反彈，恒指連升7日，今早高開129點後，最多升363點或1.47%，半日升324點或1.31%，報25101點，以此計，7日累升2140點。大市半日成交金額613億元；國指升131點或1.32%，報10140點。

蒙牛（2319）雖發盈警，但數據較大行預期為佳，半日升7.02%，收報31.25元，是升幅最大的藍籌。

恒隆地產（0101）跌1.72%，收報17.16元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.21%，收報73.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻56點；匯控（0005）跌0.49%，收報40.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

國泰（0293）停牌，市傳或涉配股發債等方案，兩大股東太古（0019）、國航（0753）亦停牌。其餘兩大內地航空公司向上，南航（1055）收報4.1元，升4.06%；東航（0670）收報3.17元，升2.59%。

澳門首5個月博彩稅收按年大減56%，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報17.3元，升1.17%；美高梅中國（2282）收報10.66元，升3.29%；澳博控股（0880）收報9.71元，升1.78%；永利澳門（1128）收報15.48元，升5.59%；銀河娛樂（0027）收報56.1元，升1.45%；金沙中國（1928）收報34.5元，升4.7%。

5月內地汽車銷售160.9萬輛，按年轉升1.8%，汽車股方面，吉利汽車（0175）收報12.48元，升4.35%；比亞迪股份（1211）收報53.15元，升1.24%；華晨中國（1114）收報7.42元，跌0.27%；廣汽集團（2238）收報7.05元，升0.71%；東風集團股份（0489）收報5.4元，升0.37%；長城汽車（2333）收報5.47元，升2.05%；北京汽車（1958）收報3.56元，跌0.56%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.49元，跌0.67%。

李澤鉅李嘉誠再斥7000萬元增持長實（1113）。長實集團升1.82%，收報47.6元。

佳兆業美好（2168）先舊後新，折讓約9.9%配股，半日報33.4元，跌7.6%。

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