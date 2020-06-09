【有片：選股王】周大福升破雙底頸線 中期有望反覆回升
文章日期：2020年6月9日 12:05
恒指升324點，收報25101點，成交金額613億元。美股續升，但亞洲股市普遍偏軟，恒指則隨A股走高，再次試破25000點關口。保險股、中資電訊股、石油石化股強勢，5月份汽車銷售錄得正增長，吉利（0175）升4.4%。太古（0019）、國泰（0293）及國航（0753）齊停牌，有報道指港府將出手拯救國泰，彭博則指涉及供股集資，太古更有機會出售國泰予國航。東航（0670）及南航（1055）分別升2.6%及4.1%。
恒指能否突破25000點很難估計，悲觀來看，市場全面炒作落後股，今早撐市的是中移動（0941）、內銀內險股，友邦（1299）等，依靠落後股來破位，似乎不大可能。但大量中概股準備回港上市，大行有必要令市場氣氛熾熱一點，而騰訊（0700）、美團（3690）等整固過後也有條件再上，市場設局也不差。恒指相對較多變數，但國指會是炒落後的更佳工具，重磅的都是內銀、內險、石油股，走勢也算已向上突破。
周大福（1929）即將公布全年業績。受到社運和疫情影響，周大福3月底止年度業績肯定欠佳，但這已在市場預計之中。但展望今後，收入應可隨疫情結束而逐漸回復正常，而商舖租金則明顯進入下行周期，本港不少街舖減租動輒達50%以上，以集團每年港澳租金支出超過10億元，內地更達18億元，若租金大幅下調，對盈利幫助會很大。走勢上，周大福已升破雙底頸線，中期有望反覆回升至近年的區間上限約8元水平。
張兆聰