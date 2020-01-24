美股再升，加上資金持續流入，恒指今早高開129點或0.53%，報24906點，成交金額26億元；國指今早高開38點或0.39%，報10047點。

金沙中國（1928）升2.88%，報33.9元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.04%，報73元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；煤氣（0003）跌1.44%，報12.86元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

京東（9618）招股，金管局單日三度沽港元，港交所（0388）升0.07%，報293元，「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）開市報212.8元，升0.19%；騰訊（0700）開市報432元，升0.47%；美團（3690）開市報153元，跌1.16%；小米（1810）開市報13.02元，升1.24%。

蒙牛乳業（2319）預計上半年純利按年下降45%-60%。蒙牛升1.37%，報29.6元。

佳兆業美好（2168）先舊後新，折讓約9.9%配股，涉資4.557億元。開市報32.8元，跌9.2%。

寶龍地產（1238）5月份合約銷售額合約銷售額為73.5億元人民幣，較2019年5月份的64.66億元人民幣按年升13.67%。開市報4.87元，無升跌。

5月內地汽車銷售160.9萬輛，按年轉升1.8%，汽車股方面，吉利汽車（0175）開市報12.12元，升1.34%；比亞迪股份（1211）開市報52.3元，跌0.38%；華晨中國（1114）開市報7.42元，跌0.27%；廣汽集團（2238）開市報7.1元，升1.43%；東風集團股份（0489）開市報5.39元，升0.19%；長城汽車（2333）開市報5.37元，升0.19%；北京汽車（1958）開市報3.64元，升1.68%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.5元，無升跌。

李澤鉅李嘉誠再斥7000萬元增持長實（1113）。長實集團升0.32%，報46.9元。

萊爾斯丹（Lesaunda，0738）發盈警，料截至今年8月底的中期將盈轉虧，去年中期賺約238.8萬元人民幣。開市報0.49元，無升跌。

澳門首5個月博彩稅收按年大減56%，濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報17.28元，升1.05%；美高梅中國（2282）開市報10.46元，升1.36%；澳博控股（0880）開市報9.63元，升0.94%；永利澳門（1128）開市報15.04元，升2.59%；銀河娛樂（0027）開市報55.85元，升0.99%；金沙中國（1928）開市報33.9元，升2.88%。

其他報道：

張曉明：只要中央繼續力挺 為何擔心香港國際金融中心地位不保

港股ADR升174點 蒙牛料上半年純利跌最多60%

國泰、太古停牌 待發內幕消息

道指升461點 標普500指數收復今年失地

金管局再沽36億港元 單日累沽93億港元

佳兆業美好折讓9.9%配股 籌4.5億元