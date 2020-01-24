憧憬放鬆防疫措施下經濟得以重啟，美股向上，標普500指數更收復今年全部失地，道指亦在高開121點後，升最多469點或1.73%，高見27580點，升穿2月26日27542點的前高位。沙特表示6月以後不再進行額外減產，油價下跌，紐約期油跌3.4%，布蘭特期油跌3.55%。

道瓊斯工業平均指數收漲461點，升幅1.71%，報27572點。標普500指數收漲38點，升幅1.21%，報3232點。納斯達克綜合指數收漲110點，或1.13%，報9924點。

波音升12.2%，報23.05美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻171點，而聯合健康保險跌0.76%，報309.48元，拖低道指16點。

科技股方面，蘋果收市報333.46元，升0.59%，谷歌母公司Alphabet收市報1448.04元，升0.55%，亞馬遜收市報2524.06元，升1.65%，Facebook收市報231.4元，升0.27%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.32%，報374點。德國DAX指數收跌0.22%，報12819點；法國CAC 40指數跌0.43%，報5175點；英國富時100指數收跌0.19%，報6472點。

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