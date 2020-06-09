港股高位遇阻，惟回調溫和，市况向好趨勢未變，特別落後的短線仍有望向上試高位。相反，強勢股再度捱沽，炒作氣氛再受打擊，短期不易恢復。

恒指昨高開247點見全日高位回軟，午後曾倒跌91點、低見24,678點，即市回升受制24,825點，收報24,776點，升6點；國指跌57點或0.57%。大市成交1293億元，高於60天平均近一成。

據《明報》港股數據庫，升跌比率59比41，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為36比64，大市沽盤不輕，股份普遍低於開市價呈陰燭收市，但較多股份保持上升收市，市况向好未變。走勢上，恒指短線調整若可守約24,300點，後市有望上試25,600點水平。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有七成上升，家品及零售、紡織及服飾升逾3%，汽車及相關升近3%，金屬及礦石、能源及相關升約2%；其中，汽車、金屬礦石、能源有八九成股份上升，升勢較為全面。家品主要受到好孩子（1086）急升近四成及國美零售（0493）炒京東概念帶動。落後的服飾與本地零售、金融股續受捧，之前提到向上突破的新秀麗（1910）再升半成，自向上破位以來累升逾兩成；不過，周大福（1929）、波司登（3998）、九倉置業（1997）、恒生（0011）逼近高位阻力，有待突破。

據乘聯會數據，5月乘用車銷量按年增1.8%，按月升12.6%，相比3月、4月，疫情後需求持續恢復；期內豪華車銷量按年增長近三成，主流合資品牌與自主領軍品牌的走勢總體較強。內地汽車市場復蘇步伐比市場預期理想，車股有條件進一步追落後。

廣汽短線或上試7.6元高位

汽車股以新能源車、豪華車概念最強勢，比亞迪股份（1211）升至今年高，豪華車4S經銷商中升（0881）尋頂，永達（3669）挑戰高位；炒落後情况，廣汽（2238）反彈後仍處低位可吼。事實上，廣汽旗下廣汽本田及廣汽豐田的銷售陸續恢復，廣汽豐田上月銷量大增逾三成，料對股價可以起支持作用。走勢上，廣汽昨升穿50天線，短線有機會上試7.6元高位，止蝕位放在6.7元。

市場另一焦點是熱炒股受壓，強勢教育捱沽，昨跌近3％為表現最差行業，其次軟件服務跌近1％，醫藥保健、內房及物管跌約0.5%。教育股5月底未受強勢沽售潮影響，惟昨天明顯受壓，宇華（6169）破底而下，希望教育（1765）跌穿20天線，走勢轉弱。

至於熱炒軟件互聯網股如美團（3690）、微盟（2013）昨跌3%至4%，守於10天線上；生物研發平台藥明生物（2269）、物管保利物業（6049）跌近半成，而行業股份大多回試5月底低位未失守，走勢尚未轉差，但炒風已涼了一截，隨着有機會步平安好醫生（1833）後塵，該股4月見頂後高位跌蕩。中海物業（2669）昨跌穿上月低位8元，更要提高警覺。光伏玻璃信義光能（0968）、福萊特玻璃（6865）是少數稍稍繼續上試高位股份，順勢者可以留意。

[劉思明 數據尋寶]