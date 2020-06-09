佳兆業美好（2168）公布，控股股東佳兆業（1638）向六名獨立承配人配售1400萬股現有股份，每股配售價32.55元，較上日收市價36.15元折讓約9.96%，涉資4.557億元。配售規模相當於公司已發行股本約10%及經認購事項擴大的已發行股本約9.09%。

同時，佳兆業將有條件同意按配售價，即每股32.55元認購佳兆業美好1400萬股新股份，公司所得款項淨額約為4.51億元，新股份規模同樣佔已發行股本約10%及經認購事項擴大的已發行股本約9.09%，股份有90天的禁售期。

在控股股東配售及認購新股的事項發生後，佳兆業的持股將由73.95%降至67.23%，六名承配人持有9.09%，其他股東持有量由26.05%降至23.68%。

公司指，今次控股股東配售及認購新股的事項是公司集資以及拓闊股東及資本基礎的機遇。董事認為，配售事項及認購事項將加強集團的財務狀況，提供營運資金。

而認購事項所得款項淨額用作日後機遇出現時的潛在業務發展或投資及一般營運資金，以及一般企業用途。公司指，截至公告日擬投資與其核心業務相關之業務或目標，但尚未確定任何特定投資或收購目標，亦尚未就該等投資或收購訂立任何協議；及尚未於可能投資或收購及一般營運資金之間制定該等所得款項淨額的分配計劃，將在適當情況下根據上市規則規定就任何投資或收購作出公告。

此外，建業地產（0832）公布，發行4億美元2023年到期票息7.65%優先票據，所得款項淨額作償還其將於一年內到期之現有中長期境外債項之用。公司或會因應其業務需要及市況變動調整其計劃，並因而重新分配票據發行所得款項用途。

集團指，法巴、美銀證券、花旗、中信銀行（國際）、瑞信、海通國際、摩根士丹利及渣打銀行為票據發售與銷售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，亦為票據的原始買家。