陷入財困的海航集團再有屬下企業遭申請破產，海航旗下比利時地勤業務公司Swissport International公布，多年來依賴其作為母企提供流動性支持、於布魯塞爾機場提供地勤服務Swissport Belgium，在不斷試圖扭轉運營虧損及重振業務失敗後，Swissport Belgium終決定申請破產，但布魯塞爾和列日的貨運業務不受影響。

據Swissport International官網的新聞稿，在Swissport International 的多年金援下，但Swissport Belgium仍然扭虧失敗。而在受到新冠疫情影響，公司全球營收暴跌80%，目前只逐漸開始回升，亦預期至2021年前飛行需求將洞少，市場復蘇路將十分漫長，即使在全球復蘇後，相信業務預計仍將持續虧損。

目前，公司正尋求籌集更多流動資金，以彌補全球各國政府實施旅行禁令對營收造成的影響，並待市場復蘇。Swissport亦正全面探索方法以加強其流動性，重點將集中在資本市場，並正與貸款方及投資者進行討論，以確保公司所需的流動資金及在危機後的穩定，Swissport亦有信心可及時增加流動性。

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