國際評級機構標普主權評級部門高級董事陳錦榮今日於網上會議上表示，過去一年不少事件為香港帶來負面影響，但未足以令標普需要下調香港評級，將繼續維持香港AA+的信貸評級，以及評級展望穩定，但強調甚少地區的信貸評級可高於其主權國，如最終香港失去「一國兩制」，將重新審視香港的評級。

陳錦榮指出，「一國兩制」是香港評級的重要指標，進行評級時從不視香港為內地地方政府，因為香港貨幣政策由金管局自定、有獨立的貨幣與美元掛鈎、以及由特區政府管理儲備，反映香港保持財政獨立，而就算引入港區國安法，都不會改變以上因素，故此對評級無影響。

他又重申，美國取消香港特殊待遇地位及對香港實施出口限制，所帶來的影響甚微，但如果美國不承認港元以及限制兌換美元，這將打擊香港經濟及影響本港外資，該單一因素已足以令標普重新審視香港信貸評級。

國際三大評級機構中，只有標普仍未下調香港的主權信貸評級。目前標普給予香港的評級為AA+，亦是三大機構中最高。上月中旬，標普主權與國際公共產業融資部副董事尹睿曾強調，內地經濟轉弱壓力及重燃的社會事件，將繼續衝擊香港零售行業，形容香港與亞洲區內其他地方，被下調評級的風險正急劇上升。而上星期路透社引述陳錦榮卻表示，除非美國對香港的制裁行動開始衝擊香港金融服務業，最壞情况是對本港經濟增長造成重大影響，標普或因此要直接調低香港評級。

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