風險評估機構Steve Vickers and Associates（SVA）發表最新報告指出，中美緊張關係惡化，伴隨新冠肺炎疫情影響，恐對外資賭牌經營者帶來嚴重威脅，並呼籲投資者要面對新的風險。

SVA指出，澳門的賭收自2019年後期受香港社會運動影響，後來新冠肺炎在今年初爆發，令澳門受到重大影響。現時中美關係因為疫情、香港局勢及南海形勢，均對澳門市場的威脅加溫，已不限於賭牌重新競投對博彩營運商帶來影響。SVA認為，轉變中的環境，將對2022年賭牌到期時，恐對持有賭牌的6家公司帶來重大損害，經過連串事件後，北京會貿疑是否應該讓美資賭牌公司繼續從內地賭客獲得厚利。北京選擇與賭業只有有限聯繫的賀一誠出任澳門特首，SVA相信，這意味賀一誠會先以國家利益先行於地方利益，尤其他曾經提過，會整頓行業，估計可能會削減衛星場，或根除博彩中介人，這可能影響到大型博彩中介人去競投賭牌。

尤其中美關係未見緩和，SVA預期，澳門博彩業面對的監管風險正在上升，並估計有若干公司，尤其與美國共和黨有聯繫者，或會成為中美角力的目標。即使對美資公司作出懲罰，仍然不太可能，但是風險正在上升中。

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