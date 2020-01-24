京東首日招股「慢熱」 暫錄405億孖展 超購25倍
文章日期：2020年6月8日 18:02
京東（9618）今日首日招股，雖然上午已傳出該股國際配售錄多倍超購，但散戶孖展方面暫時反應平平。統計8家券商數據，共計借出405.24億元孖展，僅計孖展，公開發售超購25倍。京東此次公開發售665萬股，定價上限236元，公開發售集資15.694億元。
各券商中，輝立借出133億元，耀才借出80億元，大華繼顯借出80億元，富途借出36.54億元，英皇借出30億元，凱基借出30億元，信誠借出12億元，時富借出3.7億元。其中券商孖展息率最低見1.88厘。
信誠證券聯席董事張智威表示，此次京東反應較「慢熱」，部分因為其公布定價上限較美股有近8%溢價，情況與上周網易（9999）類似，投資者或會考慮「睇定啲」，至本周三再視乎美股走勢決定是否入飛。
以基本面而言，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，京東算是「抽得過」。他表示，京東過去數年商品交易總額（GMV）維持良好增長，而內地電商業務仍火熱，公司旗下又有科技及物流概念，總體「OK」。若投資者想抽新股「小賺」便屬可行選擇。不過他表示，因公司已在美股上市，短期內難以爆升，仍以長揸為佳。
記者：馬迪帆
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