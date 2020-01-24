京東（9618）今日首日招股，雖然上午已傳出該股國際配售錄多倍超購，但散戶孖展方面暫時反應平平。統計8家券商數據，共計借出405.24億元孖展，僅計孖展，公開發售超購25倍。京東此次公開發售665萬股，定價上限236元，公開發售集資15.694億元。

各券商中，輝立借出133億元，耀才借出80億元，大華繼顯借出80億元，富途借出36.54億元，英皇借出30億元，凱基借出30億元，信誠借出12億元，時富借出3.7億元。其中券商孖展息率最低見1.88厘。

信誠證券聯席董事張智威表示，此次京東反應較「慢熱」，部分因為其公布定價上限較美股有近8%溢價，情況與上周網易（9999）類似，投資者或會考慮「睇定啲」，至本周三再視乎美股走勢決定是否入飛。

以基本面而言，中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，京東算是「抽得過」。他表示，京東過去數年商品交易總額（GMV）維持良好增長，而內地電商業務仍火熱，公司旗下又有科技及物流概念，總體「OK」。若投資者想抽新股「小賺」便屬可行選擇。不過他表示，因公司已在美股上市，短期內難以爆升，仍以長揸為佳。

記者：馬迪帆

其他報道：

Folli Follie香港店舖申請自動清盤 遣散逾60人

萊爾斯丹料中期盈轉虧 首季同店跌32.7%

新加坡金管局：香港大量走資到新加坡說法不正確

政府派1萬元6月21日始接受登記 多家銀行搶推申領優惠吸客

富途提升eDDA存款服務 最快5分鐘到帳

傳國泰將保留「國泰港龍」 擬為其高層「換血」

澳門首5個月博彩稅收按年大減56%

恒指25000點遇阻 收市升6點 勉強保持6連升

海南省大常委會主任：禁黃賭毒