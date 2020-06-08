早前有外媒指新加坡4月份非本地居民存款急增，指資金流入與香港政治動盪有關，新加坡金融管理局（MAS）表示，大量資金從香港流入新加坡的說法不正確，雖然新加坡今年年初以來的外幣存款大幅增長，但實際數量其實少於傳媒引用的4倍增長，而外幣存款的增長來自多個來源。

MAS表示，截至今年4月底當地銀行系統的非銀行外幣存款總額為7810億新元，按年去年同期增長20％。早前路透社報導，當地外幣存款同比增長近四倍，當局指報導或只專注於國內銀行單位（DBU），而忽略了亞洲貨幣單位（ACU）數據，因為DBU只位當地外幣存款不足5%，所以只關注DBU是沒有意義。MAS指，DBU與ACU的分別只是有監管用途不一，而當局已在2015年宣布將該兩個分類帳，議會已在1月通過相關修正案，並將宣布生效。

MAS又指，新加坡外幣存款強勁增長，是分別來自國內，區內和區以外的各種來源，沒有特定的地區和國家的佔主要來源。新冠肺炎疫情亦與環球存款增長有一定關係，包括央行為增加金融系統、銀行和企業債券市場的流動性而採取的行動，以及個別客戶增加銀行存款以應付不穩的經濟環境。MAS又指，其他金融中心的存款也顯著增長。

記者：歐陽偉昉

其他報道：

政府派1萬元6月21日始接受登記 多家銀行搶推申領優惠吸客

富途提升eDDA存款服務 最快5分鐘到帳

傳國泰將保留「國泰港龍」 擬為其高層「換血」

澳門首5個月博彩稅收按年大減56%

恒指25000點遇阻 收市升6點 勉強保持6連升

海南省大常委會主任：禁黃賭毒

獨立股評人David Webb患癌 減少網誌更新 望數據庫可流傳

嘉華組消毒團隊助長者免費家居消毒

滬指連升兩個交易日 收升0.24%

【有片：埋身擊】德國DAX指數或高位回吐 可短線高沽

富瑞睇好恒指 料未來半年升20%再觸及3萬點