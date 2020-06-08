政府宣布市民可於6月21日開始，登記1萬元的現金派發計劃，並鼓勵透過電子申請及取款，多家銀行，包括匯豐、渣打（2888）、恒生（0011）、中銀香港（2388）、工銀亞洲和眾安銀行均先後預告推出優惠吸客。

渣打：1萬元現金獎

渣打宣布，客戶於8月15日前透過該行登記計劃並成功收到款項，有機會贏取額外1萬元現金獎。另外，由今年6月21日至8月15日期間，渣打每周會送出3份1萬元現金獎，客戶透過渣打銀行登記政府現金發放計劃並成功收到款項，便有機會得獎。

此外，渣打表示開始接受登記的首10日（即6月21日到7月30日），以數碼渠道登記的市民，款項在7月8日後一併發放。而往後的登記，款項會於核實資格後約1個星期後存入銀行賬戶。

如果市民選擇到渣打分行登記，須按以下之年齡組別及登記日期將填妥之登記表格投進分行之收集箱，1955年或以前出生市民，可在6月21日起登記，7月20日起收款；1956年至1970年出生市民，可在7月5日起登記，8月3日起收款；1971年至2002年出生的市民，可在7月19日起登記，8月17日起開始收款。

匯豐：申請即參與抽獎活動

匯豐今宣布，其個人客戶在網上理財及流動理財申請，最快可於登記政府現金派發計劃後一個星期內，在個人名義開立的有效港元帳戶收取1萬元現金；而所有於今年8月31日或之前登記計劃的客戶，都會自動登記參加該行的抽獎活動。

匯豐又指，若新客戶於今年7月31日或之前透過手機開立該行合資格戶口，包括個人綜合理財或運籌理財戶口，首2個月港元儲蓄存款年利率可達10厘；此外符合獎賞條件的客戶包括開立投資戶口﹑設立定期付款等，最高更可獲1500元現金回贈獎賞。

恒生：5份1萬元現金獎

恒生公布，客戶在9月30日前，經該行網上理財和手機理財登記，將自動進入抽獎，該行將會抽出5份1萬元現金獎，以及9000份20元現金獎賞。恒生指，網上和流動理財系統已自動輸入登記所需的個人和賬戶資料，客戶揀選入賬戶口及提供具有短訊服務功能之聯絡電話號碼，並接受相關聲明及確認資料 ，可完成登記程序。

恒生又表示，該行將在全線分行及港鐵站辦事處派發及收取登記書面表格，客戶可將填妥的書面表格，投入各分行或港鐵站辦事處的專用收集箱。

中銀香港：可獲1000元定期利息優惠

中銀香港宣布，由今年6月21日市民可於該行，登記政府現金發放計劃領取1萬元。該行指，由即日起至今年8月31日，全新客戶成功透過該行手機應用程式開戶，並透過該行賬戶收取政府1萬元後，於其手機或網上銀行開立港元定期存款，可獲1000元定期利息優惠，若以10萬元開立3個月定存，年利率即為4.3厘。

同時，客戶可於該行169家分行索取及遞交有關登記表格，該行已增聘逾百服務大使在分行為客戶提供協助且解答查詢，亦已安排專責團隊處理已遞交的表格，協助客戶儘快完成登記，早日領取款項。該行會在客戶完成登記及待款項存入賬戶後，發送手機短訊、電郵或郵寄通知。

工銀亞洲：可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動

工銀亞洲上周推出「再加賞」活動。該行指，新舊客戶透過該行手機或網上銀行登記及領取政府1萬元，可獲50元現金回贈；若客戶成功推薦一位親友（全新客戶）使用該行登記並領取現金款項，可額外獲贈50元禮券或參加抽獎活動，贏取達1萬元現金回贈。

眾安銀行：「吾要一萬 我要萬一」

此外，有份參與計劃的虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）早前推出「吾要一萬 我要萬一」活動，如新客戶使用開戶碼「WANT11K」開戶後，且在14日內再以個人專屬邀請碼，邀請2名用戶成功開戶即可獲400元；新客戶選擇該行收取政府1萬元津貼，將可再獲600元現金回贈，即總共可獲1000元回贈。該活動的開戶名額將於每天下午3點發放，目前活動將於本周五（12日）截止。

記者：歐陽偉昉、溫藹紅

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