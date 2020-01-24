恒指升穿25000點關後，後勁不繼，收市僅微升6點或0.03%，勉強保持連升6日。

中經濟數據佳，恒指今早承接外圍高開247點，最多多升1點後，已見全日高位25018點，創3月11日25493點後最高位。不過，升穿25000點後，大市在100天線(25183.93點)前遇阻，升幅持續收窄更一度倒跌最多91點，收市競價時段勉強挾升，收報24776點，成交金額1237億元，較上日減少8.25%；國指跌57點或0.57%，報10008點。

主板沽空金額較上日減少47.86%，至81.09億元，佔大市成交金額6.55%，是2020年6月05日後最多，當日比率為11.53%。

25隻藍籌向上，恒生（0011）升3.41%，收報139.4元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.23%，收報41元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點。

23隻藍籌向下，恒安（1044）跌3.43%，收報60.6元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.56%，收報6.29元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

油價升，三桶油向上，中海油（0883）升2.14%，收報9.53元；中石油（0857）升0.71%，收報2.83元；中石化（0386）升0.28%，收報3.6元。

京東（9618）今日招股，港交所（0388）再創逾兩年高，曾高見298.8元，是2018年1月29日301.8元後最高，收市倒跌0.48%，收報292.8元。

中概股回歸，已在港上市的「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）收報212.4元，升0.09%；騰訊（0700）收報430元，跌0.97%；美團（3690）收報154.8元，跌2.64%；小米（1810）收報12.86元，跌1.23%。

越南製造加工（0422）、凱普松（0469）獲私有化，分別升151.4%報0.43元，及70.1%，報0.57元。

內地官方對「地攤經濟」的風向轉變，「地攤經濟」概念股五菱汽車（0305）連日急升後今日回吐，收跌20.6%，報0.5元。

華人置業（0127）發言人否認前主席劉鑾雄（大劉），跌12%，報5.05元。

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