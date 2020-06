next

一向為小股東及企業管治發聲的本港獨立股評人David Webb今日在其網誌公布,自己於5月尾知悉患上前列腺癌。他表示,自行公布是因為在癌症診所也已被人認出,所以希望投資者們可放心。他表示,未來將減少網誌更新,亦希望可為數據庫找到合適歸宿。在文末他用拉丁文及廣東話拼音分別寫道,「把握今朝(Carpe diem)」、「加油(Ga Yau)」。

Webb解釋,早前一直感受到左手疼痛,本以為是「鼠標手」,但在進行磁力共振掃描(MRI)後,醫生告知他,在其脊椎上出現腫瘤。他隨即進行多次檢測,最終確認自己為前列腺癌,惡性轉移至骨骼(metastatic prostate cancer all over my skeleton)。他在病情中也不忘幽默,指「幸好大腦的掃描什麼也沒發現」。

Webb表示,自己今年54歲,前列腺癌雖然一般不會令人壽命縮短,但自己的壽命預期仍大大降低,以後不得不重新分配時間,在公眾利益上將分配更少的時間,料也不會再進行花費時間的深度調查,例如早年的「謎網50」。但他表示,自己仍會對重要的香港大事發聲,笑指「不要以為我已出局!」。

他表示,將會為網站的Who's Who數據庫尋求一個「新家」,以便未來的維護及更新。他表示,希望數據庫可較自己活得更長,持續對公眾開放,最好可遷至大學或非牟利組織中。他又鼓勵記者及社會運動者,應繼續深挖政府在監管政策上的錯誤,近年仍有許多未解決的事宜,要不斷對其施壓。投資方面,他表示,只要自己仍有能力,便會繼續自行管理資產組合,他提及,現時來看,許多股票從基本面上已達到了過去10年內的價格低位。

David Webb自1998年起,便已在其非牟利網站Webb-site發布對香港市場的分析,主體常常圍繞股市的公眾利益。最知名作為揭露「謎網50」的系列「老千股」,事件甚至引發廉署行動。他亦活躍對本港政策發聲,由功能組別選舉到國歌法,都曾發文評論。而其網站的數據庫因公開透明,亦常被新聞媒體及研究學者所引用。

