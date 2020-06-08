恒基地產（0012）今早在股東會後與傳媒舉行視像會議，聯席主席李家傑表示，內地推動港區國安法，他認為，在香港目前經歷困難，若沒有安定的環境及穩定的經濟，即使推行改善民生措施亦形同白費功夫。他覺得，香港本身有好的基礎，大家要努力珍惜前途。

另一聯席主席李家誠表示，香港樓市在5月份交投暢旺，反映需求大，他相信樓市會穩定健康發展。同時，集團與租戶共渡難關，已經自2月份開始提供租金優惠，直到6月份仍然繼續，租金減幅由兩成到六成不等，整體租金收入下跌一成。至於在中環IFC出現退租情況，他表示不便評論，但是該項目一向以來 一有租客退出，同時亦很快有租客洽租，當然亦有租客打算縮減辦事處面積。李家傑則補充，內地的租金收入，亦因應需要向租戶提供紓困措施，所以租金收入亦減少2000萬元人民幣。

在零售業務方面，李家誠表示，其主要以千色店及百貨公司業務為主，主打銷售日常生活用品，受經濟影響較少。同時，恒基發展（0097）會發展超市業務，計劃在中間道開設新的超市，至於位於元朗的千色店超市亦將會開幕。

李家誠續稱，將來在派息政策方面會保持審慎態度，希望維持穩定派息，最終派息會視乎業務發展情況而定。

在開發Life-Lab業務方面，李家傑表示，恒基地產及旗下煤氣公司（0003）均會參與，並計劃與廠商一同合作，和有興趣到大灣區發展的年輕人共同創業。今次項目所看重的主要為人工智能、物聯網、醫療、能源及食品數大行業為主的科技方案。雖然在港的大學均有良好的基礎，但是沒有切入內地市場的發展。他計劃以其為首牽頭開發的晶片公司作為核心之一，配合煤氣公司在內地的3000萬名客戶，向開發科技人員及創業者提供場景，帶動新科技開發。

記者：陳偉燊

在談到恒基地產創辦人兼執行董事李兆基最近的生活情況，李家誠表示，他父親四叔的身體狀況很好，亦很開心，可以經常和孫仔孫女一同玩樂，近期因為疫情的關係，四叔更多了機會和孫仔孫女玩樂。四叔本身亦有關心公司的事務，經常和他們討論。