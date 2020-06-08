網上保險公司Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，新冠肺炎疫情期間客戶產品申請有所上升，今年1月至4月比去年9月至12月的保單申請量增加4倍，其中保障型產品申請量增加1.7倍，預期今年增長趨勢將會持續，今年亦計劃推出低門檻，針對客群碎片化的產品。

Blue在2月初推出保障期5年的儲蓄保險，期內平均內部回報率達3厘，不過環球央行在3月大幅降息。孔德秋表示利率有下調壓力，不排除會因應市況下調產品內部回報率。至於保險資金投資在甚麼產品，孔德秋表示全數險資會投在固定收入資產，風險相對較低，但沒有透露定息產品的詳情。

Blue宣布將向特定受疫情影響行業人士，包括旅遊航空及酒店、零售及餐飲、藝術及消閒從業員，以及受疫情影響引致最近失業人士，免費提供「WeCare 定期人壽保障計劃 1」人壽保障，保障期為一年，每名人士的保障額為25萬元，名額為400 名，現正接受申請。

申請人需為香港永久性居民，年齡為18歲至55歲，並無持有任何Blue的現有保單。另外，該行早前推出，向客戶提供1萬元新冠肺炎額外保障，以及延長寬限期90日措施，將延長至今年7月底。

記者：歐陽偉昉

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