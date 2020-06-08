政府公布，讓部分在港交所上市的公司的董事或行政人員在符合指定資格，以及受既定配額限制下，可申請豁免他們從內地來香港時的強制檢疫安排。

新機制涵蓋在聯交所上市並已納入恒生指數、恒生中國企業指數或恒生綜合大型、中型或小型股指數的公司。這些上市公司的董事或行政人員如因必要的業務活動由內地前往香港；或完成必要的業務活動後從內地返回香港，並在符合一些指定資格下，可申請豁免強制檢疫安排。

配額限制方面，在任何一個曆月內，每間合資格上市公司只可提名最多兩名人士（該人士可以是董事或行政人員）申請豁免。行程必須是為了進行與上市公司必要運作有關的公務。這些公務的例子包括出席董事會會議、公司的業務檢討會議、與客戶舉行會議或處理法律文件。每名獲提名的董事或行政人員在每個曆月只可在從內地來香港；或前往內地後返回香港時獲一次豁免受強制檢疫的安排。在同一個曆月內為同一名董事或行政人員作出的多次申請將不會被接納。

豁免方面，獲豁免人士停留在香港的時間（適用於從內地來香港的相關上市公司董事或行政人員）及停留在內地的時間（適用於從內地返回香港的相關上市公司的董事或行政人員）應減至最低。就從內地來香港的合資格董事或行政人員而言，除非受實際情況（包括交通）所限，他們抵達香港的日期不應早於進行相關必要業務活動的日期的前一天。就從內地返回香港的合資格董事或行政人員而言，除非受實際情況（包括交通）所限，否則抵達香港的日子不應遲於完成相關必要業務活動後的第一天。

獲豁免人士亦須受一些指定條件限制。舉例說，獲豁免人士只可前往及逗留於其進行指明公務的內地城市／地區，期間須採取一切所需的防護措施以保障個人衞生，及避免不必要的社交接觸。當該些人士抵達香港或回到香港後十四天內，他們須接受由衞生署安排的醫學監測，須佩戴口罩和每天量度體溫，並向衞生署呈報任何不適。

財經事務及庫務局局長許正宇指，措施顧及平衡保障公共衞生以及推動香港經濟發展的需要，便利在港上市，並屬較具規模公司的董事或行政人員進行對公司運作而言屬必要的業務活動，有助這些企業更具彈性地維持正常業務運作。

財庫局發表網誌指，5月下旬推出「防疫抗疫基金」證券業資助計劃，至今已有超過八成的中小型證券經紀行以及超過五成的證監會持牌人提交申請，資助亦已由上星期起開始陸續發放。

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