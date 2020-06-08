【有片：選股王】內地汽車市場最壞情況有望過去 呢隻可追落後
文章日期：2020年6月8日 12:57
恒指高開約247點後暫見半日高位回順，其間回升試24950點再試低位，半日收報24812點，升42點或0.17%；國指跌0.21%。大市半日成交746億元，成交暢旺。
大市表現參差，強勢股有回吐，落後股繼續受捧。科網股偏軟，騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）、微盟（2013）跌4%、6%。醫藥股下跌，藥明生物（2269）跌半成，石藥（1093）跌2%；食品股蒙牛（2319）萬洲（0288）跌逾1%，潤啤（0291）跌3%。教育股受壓，宇華（6169）希望（1765）跌約半成以上。
不過，手機及部件、半導體股向好，小米（1810）升2%，中芯（0981）升1%；保險、汽車股中壽（2628）吉利（0175）升2%、3%。本地地產、銀行，以及石油、航空、礦石股均做好。
據行業統計重點汽車企業，5月份汽車銷量預計按月增長約3%，按年增長約12%，連續兩個錄得升幅。內地汽車市場最壞情況有望過去，復蘇步伐亦比市場預期更為理想，汽車股料可繼續追落後，當中廣汽（2238）仍低處低位。據報截至5月底，廣汽豐田和廣汽本田的銷售已完全恢復，有望推動今年銷量錄得輕微增長，為盈利提供貢獻。走勢上，廣汽再次重上7元水平，短線有機會上試7.6元高位甚至突破。短線可設低位6.7元止蝕。
劉思明