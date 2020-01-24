恒指曾穿25000 半日升幅收窄至42點 中海油升3.3% 港交所創兩年高
文章日期：2020年6月8日 12:19
經濟數據支持美股上周五大升，加上中美在航班入境上互相退讓，恒指今早高開247點，最多升248點，高見25018點，創3月11日25493點後最高。
雖然半日升幅收窄至42點或0.17%，報24812點，但仍保持連升6日，成交金額746億元；國指跌21點或0.21%，報10044點。
油價向上，中海油（0883）升3.32%，收報9.64元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.63%，收報61.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.12%，收報72.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；建行（0939）跌1.25%，收報6.31元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。
油價升，油股向上，中石油（0857）升1.42%，收報2.85元；中石化（0386）升1.11%，收報3.63元。
京東（9618）今日招股，港交所（0388）再創逾兩年高，曾高見298.8元，半日收報294.6元，升0.136%。
中概股回歸，已在港上市的「ATM」回吐，阿里巴巴（9988）收報211.8元，跌0.19%；騰訊（0700）收報429.6元，跌1.06%；美團（3690）收報153.2元，跌3.65%。小米（1810）則升2.3%，收報13.32元。
越南製造加工（0422）、凱普松（0469）獲私有化，半日分別升151.4%報0.43元，及70.1%，報0.57元。
內地官方對「地攤經濟」的風向轉變，「地攤經濟」概念股五菱汽車（0305）連日急升後今日回吐，半日跌24.6%，報0.475元。
宏安地產（1243）續跌，半日挫16.5%，報0.176元。
華人置業（0127）發言人否認前主席劉鑾雄（大劉），半日跌12%，報5.1元。
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