港股今早高開247點或1%，報25018點，升穿25000點關，創3月11日後新高，當日報25493.23點。今早開市成交金額77億元；國指今早高開89點或0.89%，報10155點。

中海油（0883）升4.39%，報9.74元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌0.67%，報29.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.26%，報72.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；煤氣（0003）跌0.44%，報13.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

網易（9999）定價，京東（9618）接力招股，金管局近日連番沽港元，傳京東已獲超購，港交所（0388）升0.27%，報295元。

OPEC+同意延長減產，油價創近3個月高，石油股方面，中海油成為升幅最大的藍籌，而另外兩桶油亦向上，中石化（0386）升1.67%，報3.65元；中石油（0857）升2.49%，報2.88元。

旭輝（0884）配售1.85億股，每股配售價為6.28元，按周五收市價6.36元折讓1.26%。旭輝開市報6.56元，升3.14%。

迪生創建（0113）、太陽城集團（1383）今公布業績，而周大福（1929）於周四(11日)公布業績。業績公布前，迪生創建開市報4.7元，升0.42%；太陽城開市報1.29元，無升跌；周大福開市報6.5元，升1.4%。