內地視頻主播經紀公司眾妙娛樂，已正式向港交所遞交上市申請，保薦人為中泰國際。據港交所申請文件披露，該集團的收入主要來自於視頻直播平台上虛擬商品銷售的部分總流水，另有小部分來自短視頻業務及其他服務。據資料顯示，集團於2017年、2018年及2019年，分別錄得收入5020萬元（人民幣·下同）、7460萬元及8300萬元，同期純利分別為1400萬元、1989萬元及2745萬元。

文件指出，截至今年4月底，該集團在合作視頻直播平台上成立的公會擁有超過2.93萬名註冊主播，其中有超過1000名的獨家簽約主播；其主播的總直播時數於2019年已達到2.6百萬個小時，且在視頻直播平台銷售虛擬商品所得總流水超過10億元人民幣。

文件又指，期內集團已在中國的5家主要短視頻平台，包括抖音、快手、今日頭條、企鵝號及嗶哩嗶哩上，建立6家經過認證的多頻道聯播網（MCN），以促進變現並協助視頻製作和推廣，擁有總數超過1400名的註冊短視頻創作者及超過5500萬的粉絲，累計製作並發佈8.9萬多個短視頻，總計產生逾88億次觀看及2.57億次點讚。