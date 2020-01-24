中銀香港（2388）宣布，為配合社區防疫工作的需要，以及保障參會人士的健康，該行舉行的股東週年大會及股東特別大會將會作出特別安排，包括於大會會場出席的股東人數（親身或委任代表）上限為150名，若登記人數超過150名，該行將以抽籤方式決定可親臨大會的人士。

該行指出，參會人士必須在進入大會會場前接受體溫檢測，以及遞交已填妥的健康申報表。如體溫超過攝氏37.3 度，或有任何類似流感症狀，將不獲准進入會場；並要求參會人士於大會舉行期間全程佩戴自備的口罩。同時，參會人士不會獲派禮品，且大會會場亦沒有茶水供應。

該行稱，股東週年大會及股東特別大會將於今年6月29日（一）假座香港君悅酒店舉行，並將安排網上直播；為保障股東健康，該行建議股東委任大會主席代其於大會上投票，無須親身出席。不過，股東如欲親身出席大會，需於明天（8日）上午9時正至本月16日下午5時正期間，透過電郵2020agm@bochk.com進行預先登記； 至於該健康申報表可從該行股東大會網站下載 www.bochk.com/tc/aboutus/ir/meetings.html。