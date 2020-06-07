積金局主席黃友嘉今發表網誌，指受市場波動影響，強積金的總資產值曾於今年3月底有所下跌，但至4月底已回升至9,187億，認為強積金制度長遠能經得起市況波動的考驗，指踏入下半年，積金局將繼續開拓退休產品新領域、擴大資產類別基礎，繼而推動受託人開創更佳的退休投資方案為策略目標，為打工仔的強積金資產增值。

他指出，積金局去年設立投資解決方案實驗室，鼓勵業界在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在強積金供款（退休前）及提取強積金（退休後）兩個階段的投資新方案後，隨之在今年4月初就此向受託人發出相關產品開發指引，包括定期檢視表現﹑合理收費水平等，當局方已收到產品方案的申請並正進行審批，預計今年底前將有新產品推出市場。

此外，他又稱，當局將擴大強積金可投資於房地產信託投資基金（REITs）的比例及市場數目，並取消以往在香港、英國、美國、及澳洲上市的REITs，投資總額不得超過基金資產的10%的限制，並加入加拿大、法國、日本、新加坡及荷蘭上市的REITs作准許的投資項目，惟總額不得超過基金資產的10%。據資料統計，截至今年3月底，投資於房地產信託投資基金（REITs）的強積金資產約$30億，佔強積金總資產0.35%。

他續指，積金局亦一直推動市場增加被動式管理基金，並要求受託人在申請成立新基金時，考慮採用指數基金，目前有超過一半（16個）的強積金計劃內的基金，已提供指數基金。他又認為，近年甚受投資者歡迎的交易所買賣基金（ETF）和指數追蹤基金，亦可用作長線的退休規劃之用，目前強積金基金包含的核准緊貼指數集體投資計劃達136個，當中包括120個指數追蹤基金。