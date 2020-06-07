中國海關總署今日公布數據，顯示中國5月以美元計出口按年下跌3.3%，優於市場預期的跌6.5%，進口則減少16.7%，較市場預期的跌7.9%更差。

以人民幣計算，今年前5個月中國貨物貿易進出口總值11.54萬億元（人民幣，下同），按年跌4.9%，跌幅和前4個月持平。其中，出口6.2萬億元，下跌4.7%；進口5.34萬億元，下跌5.2%；貿易順差8598.1億元，減少1.2%。

5月份的中國外貿進出口2.47萬億元，按年下跌4.9%；其中，出口1.46萬億元，按年增長1.4%；進口1.01萬億元，按年下跌12.7%；貿易順差4427.5億元，按年增加60.6%。

按美元計價，5月份中國外貿進出口3507億美元，按年下跌9.3%；其中，出口2068.1億美元，按年下跌3.3%；進口1438.9億美元，按年下跌16.7%；貿易順差629.3億美元，按年增加52.9%。

貿易伙伴方面，前5個月美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為1.29萬億元，按年下跌9.8%；其中，中國對美國出口下降11.4%；自美國進口下降4.5%；對美貿易順差6425.5億元，減少14.5%。

至於近期比較受到關注的大豆進口方面，中國5月大豆進口937.7萬噸，4月為671萬噸。而中國1至5月大豆進口3388.3萬噸，1至4月為2451萬噸。

能源方面，中國1至5月原油進口2.156億噸，1至4月為1.676億噸。1至5月成品油進口1340.3萬噸，1至4月為961萬噸。中國1至5月成品油出口2989.5萬噸，1至4月為2601萬噸。

稀土方面，中國5月稀土出口2865.3噸，4月為4317噸。中國1至5月稀土出口18222.6噸，1至4月為15357噸。返回搜狐，查看更多