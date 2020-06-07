人大決定設立港區國安法後，市場憂慮本港金融中心及港元地位。財政司司長陳茂波今日發表網誌表示，最極端情況，香港若被限制使用美元或美元結算系統，但香港是全球第三大美元外匯交易中心，為不少亞太區甚至國際企業提供各種投資、財富管理、貿易和結算服務，與全球經濟和金融體系緊密相連。任何衝擊香港金融制度的手段，也會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大的震盪，甚至削弱國際市場對使用美元及持有美國金融資產的信心。

陳茂波指，這類極端措施對美國本身而言也是風險極高的，大家毋須過份猜測，政府會謹慎應對。而人大決定設立港區國安法以堵塞現時法律漏洞，冀讓香港盡快回復安全穩定的社會環境。有關法例的具體條文尚未出台，社會上卻出現各種負面的猜測。在中美角力的背景下，美國更藉著要對香港作出所謂的制裁，企圖干擾相關的立法工作，議論惹起不少對香港未來發展的關注及質疑。但他認為美國最近提及的所謂制裁措施，相關的實際影響非常有限。

他又指，港股市值在回歸之際是3萬2千億港元，23年過去後市值已超過36萬億港元。未來港股市場正迎來另一個「從量變帶動質變」的提升過程。中美角力及全球保護主義抬頭，增加了環球企業所面對的地緣政治風險，對於境外上市的中資企業而言，面對許多政治上新的不確定性，如何管理好風險已更形迫切。去年阿里巴巴回歸香港市場掛牌，今年又相繼有已在美國上市的大型中資科網企業決定到香港作第二上市，這個趨勢方興未艾。

有統計資料顯示，截至去年初，約有150多家中國公司在美國交易所上巿。與此同時，內地需要國際融資的創科及其他企業，又或以內地市場為主的境外公司，也可能更優先考慮利用本港的集資平台。

他又提出，港交所（0388）2018年修訂上巿規則，容許同股不同權的新經濟公司、未有收入的生物科技公司來港上巿，以及容許境外掛牌的公司在港作第二上市，正是希望為港股巿場注入新動力。在這框架下，短短兩年間，已有87家新經濟公司在港上巿，累計集資超過3000億港元。其中生物科技公司在港合共集資約439億港元，使香港成為亞太區最大、全球第二大的生物科技融資中心。足見香港準確定位，作出制度上的調整，可帶來顯著的成效。