近日政經名人都要為港區國安法表態，港交所（0388）行政總裁李小加亦參一腳，今日在網誌「分享淺見」，認為港區國安法立法的適用範圍應該會很窄，並有非常清晰的邊界範圍，而不應該具有廣泛性和過大的延伸性，所以不會改變一國兩制，從而影響香港國際金融中心地位。

李小加以血液系統比喻作資金流動，直言香港之所以能保持國際金融中心地位，是因為近年香港市場的功能從初期的「輸血」逐漸升級為「造血」，因內地市場「血液」與國際市場「血液」存在巨大差異，很難直接相融，所以通過互聯互通，香港市場將外來「血液」北上引入內地。這種新的「造血」功能是基於發揮一國兩制優勢基礎上的互聯互通機制，而在為內地創造價值的過程中，香港一步步從當年的區域性股票市場升級成為一大國際金融中心。李小加還說，這個成功的核心，是歸功於一國兩制的實踐。

然後李小加解釋，港區國安法是針對特殊問題，且適用範圍清晰及有限的特殊立法，他個人還認為中央推出港區國安法是相當被動，所以初衷不是為了改變或者收縮「一國兩制」方針；他又指，「一國兩制」符合中國發展的根本利益，從法律層面確保「一國」，就沒有理由與動力去削弱「兩制」。

所以，李小加覺得，國安法推出完全不改變香港國際金融市場的特殊功能與作用，他還說，紐約和倫敦都受到不同形式，與國家安全相關的法律法規約束，而不影響這些城市成為國際金融中心。他也認為，香港是中國最重要的國際資本市場，也是美國與西方在亞洲時段最重要的國際金融市場，美國應該很難在不嚴重損害自身利益的前提下通過「破壞」香港核心競爭力，去實現打擊中國的目的。而且無論美國做什麼都不會改變一個事實，香港仍然會是中國最國際化、最自由、最開放的市場。

李小加又相信，香港要鞏固國際金融中心地位，除了進一步對中國資本市場「輸血」和「造血」，促進中國與世界的「血液功能互換」會越來越重要，即人民幣國際化。而他的總結是，如果沒有中國改革發展為「心臟」注入動力，「血液」就無法暢流中外；香港之所以能發揮中國與世界的「血液功能互換」，關鍵在於「一國」是中國信任香港的前提，「兩制」是世界認可香港的基礎，所以「一國兩制」缺一不可，香港才夠能行穩致遠，國際金融中心的地位就不會動搖。

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