「6億人每個月收入1,000元人民幣，沒就業就9億張吃飯的口。」國家總理李克強在兩會記者會上篤出驚人「內幕」。若中央矢志發展小康社會、以滅貧為硬目標的話，明顯不達標。人均月入1,000元言猶在耳，國家總理李克強即時祭出地攤經濟救急扶危，地攤經濟能奏效嗎？

所謂的地攤經濟，即是擺地攤戶外經營，以香港為例即是夜市或市集，說穿了即是沒有固定門市的小販。小販或地攤經濟在一個發展中的城市經常出現，印度、泰國以至不少東南亞國家均有地攤文化，但擺地攤在歐美日澳等地卻不常見。李克強之所以推出地攤經濟，主要是內地失業人口遠超你我所想，其次是成都錄得成功例子，3.6萬個攤位創造了逾10萬個就業職位，即是說地攤經濟可以解失業率飊升的燃眉之急。

以成都的經驗為例，當地的地攤經濟提倡「五允許一堅持」，所謂的五允許即是：允許設置臨時佔道攤點攤區；允許臨街店舖臨時越門經營；允許大型商場開展佔道促銷；允許流動商販販賣經營；允許互聯網租賃自行車企業擴大停放區域；至於堅持則是堅持柔性執法和審慎包容監管。

除了地區政策上的放寬，最重要是商企的（被）配合，騰訊（0700）、京東商城、蘇寧以至阿里巴巴（9988）先後推出針對地攤經濟的政策，概有什麼「全國小店煙火計劃」、「星星之火計劃」以及「夜逛合伙人計劃」等等，商企提供培訓教人如何擺地攤做小販的同時，提供巨額賒購及貸款，即是先取貨後找數。

這種地攤經濟最大的好處是可以令失業人口即時降低，試想像被企業裁減的人突然可以到阿里巴巴賒貨，再以接近零成本的條件下到街上擺賣，即使不能解決收入問題，但至少可以解決呆在家中或四處閒逛引發的社會問題。除了解決失業問題，地攤經濟亦可以一併處理通脹高企帶來的威脅，試想像在街邊購買的貨物一定較店舖為低。

不過凡事皆有成本，地攤經濟是近水不能救遠火，單是市容、衛生及治安等問題已夠困擾，我最憂慮的是擺地攤會引發更嚴重的疫症問題，特別是鼠疫。

李鴻彥

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