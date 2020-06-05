晉達資產管理 (前稱為天達資產管理) 新推出晉達環球環境基金，專門投資低碳轉型的公司。基金投資目標其中三個主題，分別為可再生能源（例如太陽能），電氣化（例如電動汽車）和資源效益（例如能源效益的裝置）。晉達資產管理董事總經理及大中華區總裁傅偉民表示： 「我們看到中介機構和機構投資者對綠色投資產品的強勁需求，希望抓緊綠色的投資良機。」

環球環境基金將至少70％的資產淨值，並旨在全面投資在透過持續減碳對環境帶來正面轉變的公司。基金投資的公司至少有50％的收入來自與減碳有關的領域。該基金看好對從事與環境可持續性有關的公司，包括服務、基礎設施、科技和資源。環球環境基金由Deirdre Cooper和Graeme Baker管理，Cooper表示：「我們發展出專有的篩選方法，透過環境收益和改善的碳數據，以識別在減碳進程中受惠的公司。我們會找出推動能源系統和交通運輸轉型的公司，因為這些公司將推動持續的減碳過程，以及其產品能真正避免碳排放。」該基金最低首次投資額為3000美元，管理費為1.5%。

記者：龍彩霞

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