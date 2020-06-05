受累政治因素，本地地產股近期不斷受壓，投行大和出報告認為，港區國安法及中美關係更緊張，令香港現時面對機遇與風險，而該行認為，投資者對於本地地產股不妨可以「貪婪多於恐懼」。

報告引述股神巴菲特的知名格言「股市不確定性恰恰是長期價值投資者的朋友」，雖然香港最壞的情況是香港的「現狀」將終結，但這只是幾個可能性的其中之一，投資者應該徹底評估其他可能發生的情況。

報告也列出了香港未來三個可能性，最極端情況下，中國將不惜代價透過港區國安法完全控制香港，而美國會因此採取一切必要措施，破壞香港經濟和國際金融中心地位，以損害中國經濟；大量港人及資金會離開香港；在港外國人撤走，海外人才不願來港工作或定居，企業也不敢投資。如此一來，香港房地產市場將進入長時間下滑，且持續出現人才和資本外流。

另一個可能性是，中央視港區國安法為預防香港成為反華勢力基地的手段；美國會將對港政策作為討價還價的談判籌碼，因長期的商業利益仍是美國重要考慮因素，屆時美國實際採取的行動可能溫和得多。在這情況下，香港市民或不會擔心日常生活將受港區國安法很大影響，海外人士仍將視香港為進入中國的大門，亦不會對在香港投資有太多顧慮。而雖然香港恢復和平穩定的步伐仍較慢，但隨著時間推移，本港樓市規模可能從700萬人口擴大至1000萬甚至更多。

第三個可能性是，引入港區國安法，中央旨在牢固香港法律和秩序，反映中央對香港的重視程度及全力支持香港經濟；美國則可能將香港視為具有戰略意義的城市，並加強對其經濟影響力，那就算美資企業撤出中國也不會放棄香港，這從政治及戰略角度去考量都較合理。香港市民只需要繼續維持香港的專業和國際化水平，因這是中美都認同的標準；海外人士亦會視香港為國際上更重要的地區，甚至增加在港投資。如此情況下，雖然本地地產商可能會收縮業務，但中外企業會認為是進軍本地地產市場的契機，尤其是在海外投資者眼中，香港的重要性及全球影響力會比其他內地城市更高。

而報告認為，香港從小漁港蛻變成國際金融中心，這麼多年來經濟歷過不少嚴峻考驗，但始終還是挺過來。報告指，不懷疑香港的國際金融中心地位正面臨挑戰，但也應該思考香港會怎樣應對挑戰。最重要是，大和提醒現在投資的是本地地產股，不是買香港的大環境，因此不應忽略這些本地地產股自身收入等財務表現。該行對本地地產股仍持正面看法，尤其是部份企業股息率超過5%，又認為只要那些家族經營的本地地產商能發展成為以香港為基地的國際級企業，將可釋放大量的投資價值。

記者：陳子凌

其他報道：

恒隆系︰2020財年可能錄得虧損

恒指連升5日 累升1808點 全周僅恒安一隻藍籌下跌

京東廣投新經濟股 為電商Farfetch大股東

新加玻金管局：來自香港資金大幅上升

匯豐「成本價」兌外幣優惠 兌美元可低見7.7509

耿爽離任中國外交部發言人 未有透露新工作崗位

李小加：今年為IPO大年 中概股陸續有來惟不符合條件「不想要」

澳洲以國家安全為由 修改外商投資規定

利豐：裁員七成的數字並不準確