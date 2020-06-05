煤氣（00003）常務董事陳永堅續指出，集團過往曾經在沙士期間有4年停派紅股，亦曾經在金融海嘯後的09年停派紅股，集團會因應業務需要及盈利狀況，審視派送紅股政策。集團認為今年將送紅股比例由原先的10送1，調整為20送1，是非常正確。另集團因應未來需要動用資金投資多個項目，因此目前無計劃將資金用於回購股份，亦未有計劃將旗下港華燃氣（1083）私有化，及將公司的資產進行整合。

在開拓非煤氣業務方面，陳永堅指出，在推動可用作減排的氫化植物油（HVO）方面，隨著張家港的廠房於7、8月投產，料可產生盈利貢獻。集團計劃每年生產25萬噸，目前售價則每噸可逾1000美元，產品售價不受油價升跌影響，並且可供出口歐洲。同時，集團亦在香港以外，開拓供冷、供暖、購熱電廠蒸氣供商用、發電、光伏應用，他更透露，正研發儲電技術，長遠會開發管理系統，運用人工智能方案，讓用戶優化不用能源使用效率及成本。同時公司亦在香港的廠房，增設光伏板發電，供電予香港兩間電力公司。

記者：陳偉燊

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